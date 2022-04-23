Начался прием заявок на сельскую ипотеку по новым условиям

С 22 апреля возобновился прием заявок на сельскую ипотеку. Клиенты могут приобрести жилье с помощью кредита под 3%. Теперь сельскую ипотеку можно брать либо на индивидуальное жилищное строительство, либо на покупку уже готового загородного дома с участком.
Цели использования кредита скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на индивидуальное жилищное строительство, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. Если дом с участком приобретается у физлица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 лет. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте.
Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заемщиком могут стать россияне в возрасте от 21 до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населенных пунктах с населением не более 30 тысяч человек.
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